Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино"

Разноцветные плавучие дома для уток появятся на пруду в парке "Кузьминки-Люблино" 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", в четверг сотрудники Мосприроды запустят на воду пять деревянных плавучих домиков. Красочные жилища для уток установят на плотах на протоке Нижнего Кузьминского пруда. По словам специалистов, весной и в начале лета там собирается особенно много утиных семейств.
Орнитологи напомнили, что утки уже обзавелись потомством и теперь растят птенцов на столичных водоемах. "Мамы-утки выводят "в свет" маленьких пушистых птенцов. Вот именно сейчас и необходимы домики", – отметили представители департамента природопользования. Они также пояснили, что ночи утки с птенцами проводят на берегу, а днем утята "устраивают свои первые тренировочные заплывы". Во время таких тренировок им необходимы островки для отдыха. "Разноцветные плавучие домики, как беседки в детском саду, как раз и станут такими местами для отдыха", – рассказали в пресс-службе.
При этом сотрудники ведомства предостерегли москвичей от попыток взять птенцов в руки. "Даже если утки-мамы сразу не видно поблизости, это не значит, что утята брошены, и их надо спасать", – подчеркнули специалисты. По их словам, мама-утка всегда где-то рядом, а вмешательство людей может навредить птенцам.
Ранее сообщалось, что в парке "Кузьминки-Люблино" оборудуют специальные домики для пчел и "роддома" для насекомых. По форме новые жилища напоминают скворечники без передней стенки, набитые сухими стеблями крапивы и веточками хвойных деревьев. По словам специалистов, там будут жить одиночные пчелы-осмии, которые играют важную роль в опылении растений. Кроме того, домики могут служить "гостиницами" для полезных жуков и "роддомами" для бабочек.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.