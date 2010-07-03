Плавучие домики для уток появятся в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Разноцветные плавучие дома для уток появятся на пруду в парке "Кузьминки-Люблино" 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали в ведомстве Агентству "Москва", в четверг сотрудники Мосприроды запустят на воду пять деревянных плавучих домиков. Красочные жилища для уток установят на плотах на протоке Нижнего Кузьминского пруда. По словам специалистов, весной и в начале лета там собирается особенно много утиных семейств.

Орнитологи напомнили, что утки уже обзавелись потомством и теперь растят птенцов на столичных водоемах. "Мамы-утки выводят "в свет" маленьких пушистых птенцов. Вот именно сейчас и необходимы домики", – отметили представители департамента природопользования. Они также пояснили, что ночи утки с птенцами проводят на берегу, а днем утята "устраивают свои первые тренировочные заплывы". Во время таких тренировок им необходимы островки для отдыха. "Разноцветные плавучие домики, как беседки в детском саду, как раз и станут такими местами для отдыха", – рассказали в пресс-службе.

При этом сотрудники ведомства предостерегли москвичей от попыток взять птенцов в руки. "Даже если утки-мамы сразу не видно поблизости, это не значит, что утята брошены, и их надо спасать", – подчеркнули специалисты. По их словам, мама-утка всегда где-то рядом, а вмешательство людей может навредить птенцам.

Ранее сообщалось, что в парке "Кузьминки-Люблино" оборудуют специальные домики для пчел и "роддома" для насекомых. По форме новые жилища напоминают скворечники без передней стенки, набитые сухими стеблями крапивы и веточками хвойных деревьев. По словам специалистов, там будут жить одиночные пчелы-осмии, которые играют важную роль в опылении растений. Кроме того, домики могут служить "гостиницами" для полезных жуков и "роддомами" для бабочек.