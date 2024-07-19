Выставка животных из московских приютов пройдет на ВДНХ 20 июля

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Выставка животных из городских приютов состоится на ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, 20 июля. Ее посетители получат возможность забрать домой понравившихся питомцев, предварительно оформив договор, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства города.

В выставке будут участвовать собаки и кошки, которые содержатся в приютах "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест", находящегося под ведомством департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

С 11:00 до 17:00 посетители смогут погладить кошек и погулять с собаками. Те из них, кто захочет забрать понравившегося питомца домой, должны будут заключить соответствующий договор. В свою очередь, тем гостям, у которых нет возможности взять под опеку животное, расскажут, как стать волонтером.

"В частности, в выставке примет участие котенок Мультик из приюта "Зеленоград". Ему всего несколько месяцев, он очень игривый и активный, с удовольствием взбирается на руки, чтобы понежиться и поласкаться. Судьбоносной встречи будет ждать и щенок по кличке Судьба. У нее активный характер, с удовольствием общается с людьми и с интересом поддается дрессировке и выполняет команды. Из приюта "Зоорассвет" на ВДНХ приедут рыжие братья Эрик и Дэйл. Щенкам всего четыре месяца, они социализированны и мечтают обрести семью", – рассказали представители пресс-службы.

Кроме того, сотрудники комплекса городского хозяйства рассказали, что на данный момент в 13 приютах Москвы остаются более 16 тысяч животных. Все они социализированны, здоровы, привиты и доброжелательно относятся к людям.

Ранее в парке искусств "Музеон" открылась выставка, посвященная юбилею Московского зоопарка. Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард. Возле снимков расположены блоки подробной информации о них.