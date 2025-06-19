В Царицыне пройдут показательные выступления служебных собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Гости и жители столичного района Царицыно смогут посетить показательные выступления служебных собак в рамках фестиваля "Собака – друг на службе Отечеству", передает портал мэра и правительства Москвы.

Фестиваль начнется в 11:00 21 июня, в День кинолога, на территории кинологического парка у дома № 5 по Тимуровской улице. Встреча входит в цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" проектов "Питомцы в Москве" и "Лето в Москве".

В Царицыне соберутся представители кинологических служб столичного МВД, Федеральной таможенной службы России, Росгвардии и аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра города, а также ведущих учебных центров и социальных проектов.

В частности, горожане увидят собак из питомника "Красная звезда", легендарной школы служебного собаководства. В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) там обучили 33 тысячи собак и подготовили свыше 16 тысяч вожатых, которые отправлялись на линию фронта.

"Посетители увидят, как хвостатые сотрудники служб мгновенно выполняют команды кинолога, в считаные секунды находят необходимые предметы и проявляют железную выдержку даже при громкой музыке среди большого количества людей", – говорится в сообщении.

Отдельно в программе фигурируют показательные выступления собак-помощников, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Кроме того, четвероногие не только помогают хозяевам в быту, но и выступают на спортивных состязаниях и даже принимают участие в танцевальных шоу вместе с людьми.



Другие животные обучены на поиск людей – свои возможности покажут собаки поискового отряда "ЛизаАлерт". Они принимали участие в операциях по розыску пропавших и умеют запоминать сложные запахи, не отвлекаться на шум, проходить десятки километров и ориентироваться как в природе, так и в городе.

Специалисты отряда, в свою очередь, расскажут, как самому стать добровольцем, какие породы собак подходят для поисков лучше всего, как контролировать своего напарника и многое другое. Кроме того, гости парка получат возможность посетить ветеринара и получить у него консультацию по здоровью, правильному питанию и вакцинации своего животного.

На мероприятии можно будет воспользоваться услугами грумеров, а кинологи расскажут всем желающим, с чего лучше начинать дрессировку и как правильно общаться с питомцем. Юных горожан и гостей ждут игры, мастер-классы, конкурсы, викторины и фотозоны.

В Москве продолжается специальный проект "Хвостатые старты", который проходит в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник". Различные встречи, квесты, конкурсы, мастер-классы проходят на 10 современных площадках для выгула собак. Там организованы спортивные мероприятия, в которых можно будет принять участие всей семьей, включая питомцев. Мероприятия можно посетить до 14 сентября.

