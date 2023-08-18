Выставка-пристройство животных пройдет в рамках МУФ в Москве

Фото: mosurbanforum.ru

Выставка-пристройство животных пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума. Она состоится 19 августа, во Всемирный день защиты бездомных животных, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что на выставке будут представлены семь кошек и семь собак из двух столичных приютов – "Зоорассвет" и "Зеленоград". Все животные привиты и стерилизованы.

"С собаками можно будет погулять, а кошек – погладить и взять на руки. А после, заключив договор, забрать домой полюбившегося хвостатого", – говорится в сообщении.

Мероприятие будет идти с 11:00 до 16:00. Посетителям расскажут о каждом животном, дадут советы по уходу за ними. Кроме того, там можно будет узнать, как стать волонтером зооприюта.

Ранее сообщалось, что в красивую дату – 23 августа 2023 года – на площадке МУФ в Гостином Дворе для столичных пар проведут церемонии бракосочетания. Свадебное оформление сделают в пяти залах форума, а проводить церемонии, помимо работников ЗАГЗ, будут знаменитости, в числе которых Юлианна Караулова, Chris Yank, Анна Семенович и другие.



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