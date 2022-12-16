Охотнадзор проверяет информацию о раненом тигре в Приморье

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Специалисты охотнадзора взяли на контроль ситуацию в Красноармейском районе Приморья, где местные жители обнаружили амурского тигра, который мог быть ранен. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В телеграм-каналах местные жители сообщали о раненом тигре в окрестностях села Мельничного. Прибывший на место охотинспектор нашел незначительные следы крови. Однако это может быть кровь жертвы, поэтому нельзя утверждать, что хищник был ранен. Представитель ведомства сообщил, что специалисты наблюдают за ситуацией.

Также он отметил, что ранее люди видели тигра у дороги. В связи с этим местным жителям необходимо проявлять осторожность.

В России редкий хищник обитает на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области.

Ранее в Приморье спасли амурского тигренка, попавшего в капкан когтем передней правой лапы. О случившемся специалисты узнали от местного жителя. Они сразу прибыли на место и аккуратно высвободили юного хищника из ловушки.

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