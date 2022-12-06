Дикая рысь забралась на дерево в городе Свободный в Приамурье

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Амурской области

Рысь, сидящую на дереве, заметили жители города Свободный в Амурской области. Фото дикой кошки появилось в социальных сетях утром во вторник.

По данным пресс-службы УМВД РФ по региону, на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время они обеспечивают безопасность граждан и животного, передает РИА Новости.

В региональном охотуправлении агентству рассказали, что выход рыси к людям является редким явлением. По мнению специалистов, возможно, хищник искал себе еду.

Там добавили, что дикие кошки могут лазать по деревьям, но для них это не характерно. Вероятнее всего, рысь могла забраться на дерево, испугавшись людей или собак.

В настоящее время решается вопрос о безопасном отлове рыси, добавили в охотуправлении Амурской области.

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