Кинологи посоветовали владельцам собак в пасмурную погоду надевать на них дождевики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рекомендовал владельцам собак в дождливую погоду обеспечить питомца специальной непромокаемой одеждой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Существует огромное множество аксессуаров и вещей для собак, которые помогают сделать прогулку в дождливую погоду максимально комфортной. К ним относится, например, непромокаемый комбинезон или дождевик для собаки – эта вещь поможет сохранить вашу собакой сухой, а также защитить от сильного ветра", – рассказал кинолог.

Специалист добавил, что в пасмурную погоду отличным решением станут также специальные сапоги для собак, которые будут держать лапы питомца в тепле и сухости. Голубев рекомендовал перед выходом на улицу опробовать обувь дома, чтобы питомец мог привыкнуть к ней.

После прогулки кинолог посоветовал владельцам тщательно вымыть псу лапы и высушить шерсть впитывающем влагу полотенцем или феном, если собака не боится шума. После этого он рекомендовал причесать шерсть для быстрого высыхания.

"Чтобы избежать простуды, убедитесь, что собака не лежит на сквозняке. На место, где обычно отдыхает питомец, постелите любимую лежанку или мягкий коврик, чтобы собака не лежала на голом полу", – добавил президент РКФ.

Ранее Голубев заявил, что собак следует оградить от костей из сладостей для сохранения зубной эмали. По его словам, следует полностью исключить из рациона животных сахар и шоколад, а также конфеты, пирожные и какао. У собак из-за этих продуктов может развиться аллергия или проблемы с пищеварением, уточнил специалист.