Завершающие мероприятия цикла "Друг, спасатель, защитник" пройдут 14 и 15 сентября

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район""

Показательные выступления кинологических центров силовых структур и собак-помощников Всероссийского общества слепых пройдут в Москве 14 и 15 сентября. Они организованы в рамках цикла "Друг, спасатель, защитник" на площадках проекта "Питомцы в Москве", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В субботу, 14 сентября, в районе Косино-Ухтомский свои умения покажут собаки-поводыри. Гостям расскажут, как животные помогают незрячим и слабовидящим горожанам. На площадке заработает ветстанция, где врачи осмотрят питомцев и дадут хозяевам советы по их содержанию, питанию и тренировкам.

В этот же день на площадке в Люблине состоятся фотосессии. Жителей Таганского района фотограф будет ждать с 16:00 до 19:00 на площадке на улице Международной.

В воскресенье, 15 сентября, сразу в трех районах пройдут открытые уроки по дисциплинарной дрессировке. Они будут организованы с 11:00 до 12:00 в районе Южнопортовый, с 14:00 до 15:00 – в Печатниках и с 18:00 до 19:00 – в Марьине.

На площадках в Вешняках с 10:00 до 13:00 и в районе Преображенское с 16:00 до 19:00 фотограф-анималист поможет сделать интересные снимки со своими питомцами.

Между тем крупный кинологический парк площадью более гектара открылся в районе Царицыно в рамках проекта "Питомцы в Москве". Новая площадка на Тимуровской улице является второй по масштабу в столице. Для животных установили полтора десятка снарядов, в том числе трассы с препятствиями, горки, лестницы и тоннели. Сам парк включает пять зон, где могут проходить как дрессировки, так и соревнования, один сектор также предназначен для работы с запахами.

