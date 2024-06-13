Выступление собак Федеральной таможенной службы пройдет на северо-востоке Москвы

Фото: Федеральная таможенная служба России

Выступление собак Федеральной таможенной службы пройдет на северо-востоке столицы 15 июня. Его проведут на площадке проекта "Питомцы в Москве" на Джамгаровской улице в рамках цикла мероприятий "Друг, спасатель, защитник" и фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Посетить мероприятие могут все желающие, начало в 11:00. Зрители смогут понаблюдать за служебными питомцами, особенностями их характера, а также узнают больше об условиях их содержания.

В настоящее время в ФТС работают свыше 800 кинологов и более 600 собак. Они необходимы для дежурства на постах, транспортных узлах и почтовых пунктах. Животные помогают обнаруживать запрещенные и взрывоопасные вещества, деньги, оружие, а также редкие объекты флоры и фауны.

Собаки ФТС России часто становятся призерами разных соревнований. Они проходят обучение в поездах, машинах, ангарах, имитирующих квартиры и склады, и на катерах. О находке животные способны доложить, не лая и не дотрагиваясь до багажа.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в июне состоится около 50 мероприятий из цикла "Друг, спасатель, защитник". Москвичи смогут познакомиться с историями знаменитых отечественных псов – легендарная овчарка Джульбарс, разведчик Джек, собака-санитар Мухтар.

16 июня в крупнейшем в Европе кинологическом парке на Кольской улице пройдет чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) по аджилити. Побороться за награду смогут сильнейшие четвероногие из разных регионов России. В рамках этого мероприятия предусмотрены встречи со звездами-собаководами и уроки по дисциплинарной дрессировке с профессиональным кинологом.

