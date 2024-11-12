Daily Mail: студентке из Австралии выставлен счет в 70 тыс долларов за лечение кота

Фото: dailymail.co.uk

22-летнюю студентку Джозетт Гу из австралийского города Брисбен попросили оплатить счет на сумму 70 тысяч долларов за лечение кота по кличке мистер Майонез. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, животное без признаков жизни было обнаружено под машиной. Его доставили в ветеринарную клинику, где специалистам не удалось выявить видимых повреждений. Однако уже в другом медучреждении специалисты определили, что кота укусил паралитический клещ, который скрывался на его животе.

На лечение кота потребовались значительные затраты – от 7 до 9 тысяч долларов в день. В связи с этим хозяйка питомца за пять дней потратила уже все свои сбережения и взяла кредит для покрытия трат. Несмотря на это, у животного есть 80-процентный шанс на восстановление.

"Я всегда выбираю своего кота", – объяснила девушка, добавляя, что готова на любые жертвы ради его спасения.

На данный момент, как заявила Джозетт, ее основная задача заключается в том, чтобы вернуть питомца домой, а уже потом разбираться с финансовыми вопросами.

Ранее сотрудники Кунцевской ветеринарной клиники провели операцию и спасли жизнь 17-летней таксе. В ходе обследования врачи сделали собаке УЗИ и обнаружили у нее сильное воспаление матки и признаки кистозно-фиброзных изменений репродуктивных органов.

Ветеринары провели операцию под эпидуральной анестезией и местным обезболиванием, удалив воспаленные органы. После курса послеоперационных процедур животное полностью восстановилось.

