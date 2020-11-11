В Тамбовской области опровергли информацию об уменьшении популяции волков

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В Тамбовской области опровергли информацию об уменьшении численности волков до двух особей.

Об этом радио "Говорит Москва" сообщил начальник регионального отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Соколов.

Он отметил, что заявления о двух волках, оставшихся в Тамбовской области, некорректно. Соколов подчеркнул, что такие данные получены благодаря специальным расчетам экспертов, однако они относительны.

"У нас есть методика зимнего маршрутного учета. При применении формулы коэффициента получилось две головы. Такая численность на протяжении нескольких лет, она колеблется от одной головы до пяти. Действительно, волки есть, но у нас лесистость области 10% всего-навсего", – заявил Соколов.

Он подчеркнул, что в Тамбовской области популяция волков не может быть большой, поскольку они в таком случае истребили бы всех косуль и лосей. Соколов также обратил внимание на мобильность волка, который может обитать в разных областях, поскольку часто передвигается.

Он заверил, что в Тамбовской области с популяцией волков в настоящий момент все в порядке. Соколов отметил, что максимальная численность охотничьих ресурсов позволяет иметь лишь 19 хищников в регионе.

"Если численность волка будет превышать максимальное значение, то он начнет наносить урон не только охотничьему хозяйству, но и сельскому", – подчеркнул Соколов, добавив, что повышенная популяция также может спровоцировать вспышку бешенства.

Ранее сообщалось, что в Московской области участились случаи появлений медведей возле жилья людей. Это было связано с особенностями сезона, а также с режимом самоизоляции, когда люди меньше выходили на улицы. Также специалисты указали на то, что из-за теплой зимы медведи вышли из спячки раньше обычного.