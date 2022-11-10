Названа причина странного поведения "косуль-зомби" в Курганской области

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Заведующий лабораторией охотничьих животных института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Николай Корытин объяснил, с чем связано нетипичное поведение косуль в Курганской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети ранее появилось видео, на котором животные ходят по кругу, испытывают судороги, у некоторых изо рта течет пена. На ситуацию отреагировало управление ветеринарии Курганской области, сообщив, что в региональной и Свердловской лабораториях были проведены исследования, которые не показали наличие возбудителей заразных болезней у данных животных.

Для дополнительной проверки пробы были направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных.

"Лабораторные исследования, проведенные во Владимире, в Федеральном центре охраны здоровья животных, показали наличие 3 возбудителей болезней: клостридиоза, ринотрахеита и гемофилеза крупного рогатого скота в разных сочетаниях. Ветеринарные врачи Свердловской области по совокупности клинических признаков квалифицировали заболевание как клостридиоз", – заявил Николай Корытин.

При этом специалист уточнил, что в пробах животных не найдены агенты особо опасных заболеваний. Сообщается также, что в Курганской области пали 33 заболевших косули, еще 32 трупа животных нашли в Богдановичском районе Свердловской области.

Корытин заявил, что сообщения о похожих случаях заболевания из других регионов РФ пока не получили подтверждения. За ситуацией продолжают наблюдать специалисты, которые уполномочены применять меры реагирования в случае дальнейшего распространения болезни.

В октябре зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов призвал не оставлять без внимания инцидент с косулями в Курганской области. По мнению парламентария, профильные специалисты обязаны изучить заболевание и оперативно приступить к лечению животных.



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