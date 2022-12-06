В Госдуме выступили против отправки бездомных собак в зону проведения СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме раскритиковали идею депутата-коммуниста об отправке бездомных собак в зону спецоперации. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Орловский депутат от фракции КПРФ Виктор Макаров предложил направлять бездомных собак для участия в СВО. По замыслу депутата, собаки использовались бы для подрыва танков.

"Я считаю, что это заявление депутата-коммуниста, оно лишено всякого смысла и всякой логики... Никто, с моей точки зрения, неизбежно такое не поддержит, потому что это выглядит как какое-то изуверство", – заявил Бурматов.

Парламентарий посоветовал Макарову сосредоточиться на проблемах его избирателей и назвал его заявление непрофессиональным.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту нападения собаки на людей на Ставрополье. Собака покусала троих взрослых, ее отловили и поместили в приют.

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