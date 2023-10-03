В Московском зоопарке рассказали, когда у детеныша панды откроются глаза

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Глаза у маленькой панды откроются примерно через пять дней, она и ее мама Диндин чувствуют себя хорошо. Об этом генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова написала в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что сегодня прошел плановый осмотр детеныша. Сейчас ее длина без хвоста – 37,5 сантиметра, с хвостом – 44,1 сантиметра. Вес составляет 1 985 граммов.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных.

Позднее стало известно, что родившаяся панда – самка.

Московский зоопарк показал, как спит панда Диндин и ее детеныш