Украинский депутат рассказал о планах Рады ввести "оброк" для фермеров

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Депутаты Верховной рады в скором времени намерены ввести оброк для фермеров в виде 15% от ожидаемой прибыли в валюте, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

По его мнению, схема заключается в том, что небольшие фермерские хозяйства в случае нехватки оборотных средств вынуждены будут продать свой товар крупному агрохолдингу или иностранному зернотрейдеру.

Парламентарий также указал, что 40% акций крупнейшего на Украине агрохолдинга принадлежат одному из авторов законопроекта от парламентской группы "Доверие" Андрею Веревскому.

Также авторами документа, по словам Дубинского, выступили депутаты фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев и Андрей Матовиловец и другие парламентарии.

"В ближайшее время в Раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был "оброк", так называлась десятина, сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота", – сказал он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины запретила включать российскую музыку в общественных местах. Также парламент запретил импорт и распространение книг из России и Белоруссии.

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