Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс для облета России – СМИ

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Самолет канцлера Германии Олафа Шольца, который завершил визит в Японии, на обратном пути пересек Северный полюс, чтобы облететь российское пространство. Об этом сообщает агентство DPA.

По информации издания, самолет Airbus A350 "Курт Шумахер" пересек полюс около 14:00 по московскому времени. Лайнер пролетел через Аляску, а затем повернул над Северным Ледовитым океаном, прошел воздушное пространство Финляндии и достиг ФРГ.

Таким образом, борт проделал путь в 12,3 тысячи километров, а сам перелет занял 13,5 часов. Указывается, что если бы Шольц полетел через Китай и затем Россию, то время в пути сократилось бы почти на 1,5 часа.

Как рассказал пилот Михаэль Вейерер, слова которого приводит агентство, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских самолетов, а западные авиакомпании начали избегать воздушное пространство России.

Ранее Владимир Путин заявил, что санкции против России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит. Президент также добавил, что РФ планирует наращивать внутренние авиаперевозки. При этом отказ от зарубежных полетов не рассматривается – они продолжатся там, где можно.

