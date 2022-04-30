Самолету Шольца пришлось пересечь Северный полюс для облета России – СМИ

05:03
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет канцлера Германии Олафа Шольца, который завершил визит в Японии, на обратном пути пересек Северный полюс, чтобы облететь российское пространство. Об этом сообщает агентство DPA.
По информации издания, самолет Airbus A350 "Курт Шумахер" пересек полюс около 14:00 по московскому времени. Лайнер пролетел через Аляску, а затем повернул над Северным Ледовитым океаном, прошел воздушное пространство Финляндии и достиг ФРГ.
Таким образом, борт проделал путь в 12,3 тысячи километров, а сам перелет занял 13,5 часов. Указывается, что если бы Шольц полетел через Китай и затем Россию, то время в пути сократилось бы почти на 1,5 часа.
Как рассказал пилот Михаэль Вейерер, слова которого приводит агентство, полеты через Северный полюс являются редкостью даже для опытных пилотов.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских самолетов, а западные авиакомпании начали избегать воздушное пространство России.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкции против России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит. Президент также добавил, что РФ планирует наращивать внутренние авиаперевозки. При этом отказ от зарубежных полетов не рассматривается – они продолжатся там, где можно.
Lufthansa не будет использовать воздушное пространство РФ до 30 июня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: