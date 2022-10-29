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Самолет с королевой-консортом Великобритании получил повреждения во время полета – СМИ
Фото: depositphotos/Shebeko
Самолет, в котором, как предполагается, находилась британская королева-консорт Камилла, получил повреждения во время полета, пишет газета Daily Mail.
По информации издания, воздушное судно столкнулось с птицей. В результате в носовой части самолета образовалась вмятина.
"Драма в воздухе вряд ли понравилась Камилле, которая, как известно, боится летать. <...> Несмотря на то, что повреждения выглядят значительными, <...> опасности для самолета не было", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что самолет авиакомпании British Airways вылетел из индийского аэропорта Бангалор в лондонский Хитроу. По некоторым данным, королева-консорт возвращалась с оздоровительного отдыха.
Ранее СМИ сообщали, что титул королевы-консорт Камиллы может быть изменен. По словам источников, к коронации своего супруга Карла III она, возможно, будет уже именоваться королевой. Отмечалось, что ближайшее окружение монарха надеется, что общественность не сильно обратит внимание на замену титула.
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