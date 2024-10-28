Миллионер из Индии Тата завещал более 100 млн долларов собаке, дворецкому и повару

Фото: tata.com

Миллионер из Индии Ратан Тата завещал состояние более чем в 100 миллионов долларов своей собаке, дворецкому и повару, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина ушел из жизни в возрасте 86 лет в Мумбаи. Спустя две недели после его смерти стало известно, что большая часть его состояния перейдет его любимой немецкой овчарке, а также дворецкому Конару Суббиаху и повару Раджану Шоу.

При этом своим братьям и сестрам миллионер завещал лишь часть имущества. Тата также указал в своем завещании, что его питомцу должны давать "неограниченную заботу".

Ранее жительница Китая оставила многомиллионное наследство своим собакам и кошкам. Сперва пенсионерка завещала 2,8 миллиона долларов своим детям, однако позже изменила решение, поскольку семья перестала о ней заботиться.

Согласно новому завещанию, все деньги китаянки пойдут на уход за ее домашними животными и их потомством. Закон в Китае запрещает оставлять имущество непосредственно животным, поэтому женщина назначила распорядителем своего богатства ветеринарную клинику.