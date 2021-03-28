Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

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Китай после перенесенной пандемии увеличил количество железнодорожных перевозок в Европу через Россию. Этому поспособствовало и увеличение сроков поставок по морю, передает газета Financial Times.

Уточняется, что в Китае таким образом хотят избежать задержек при поставке товаров в ЕС. За первые два месяца этого года в Европу из Поднебесной отправили в два раза больше груза, чем годом ранее – две тысячи грузовых поездов.

Специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нину Фанг объяснила, что ранее перевозки осуществлялись по морю, однако вскоре цены на транспортировку таким образом выросли. Также на низкую эффективность перевозок по воде жаловались и клиенты из Германии и Франции.

В газете подчеркнули, что блокировка Суэцкого канала также влияет на изменение ситуации в логистике.

Зарубежные СМИ успели подсчитать, что из-за блокировки Суэцкого канала стоимость морских перевозок выросла в несколько раз. Так, доставка груза из Китая в страны Европы стандартным контейнеровозом теперь будет стоить восемь тысяч долларов, хотя еще в прошлом году такая услуга стоила около двух тысяч долларов.

