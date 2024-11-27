Ученые NASA нашли подо льдом город проекта "Ледяной червь"

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную подземную военную базу во льдах северной Гренландии. Об этом сообщается на сайте NASA Earth Observatory.

Ученые исследовали ледниковый щит Гренландии, летая на самолете со специальным радаром в 240 километрах от космической базы Питуффик. Исследуя ледяные пустоши, радар внезапно обнаружил что-то скрытое подо льдом.

"Сначала мы даже не знали, что это такое", – поделился один из ученых.

Как выяснилось, с помощью радара ученые обнаружили остатки "Лагеря века" – военной базы США, строительство которой началось в 1950 годах в рамках секретного проекта "Ледяной червь". Предполагалось, что под землей будет возведен целый подземный город, который будет питаться от ядерного реактора. По задумке военных подобные города должны были выдерживать даже ядерные удары.

Однако в 1967 году проект "Ледяной червь" был свернут, а "Лагерь века" полностью ушел под лед.

Ранее археологи обнаружили подземные туннели в древнем мексиканском городе Митла, которые сапотеки считали входом в загробный мир. Глубина некоторых туннелей там достигала 30 метров, их нашли под церковью Сан-Пабло, возведенной на руинах одного из важных храмов сапотеков.