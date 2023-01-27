Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES

Пентхаус по соседству с актрисой Зендеей выставили на продажу в Нью-Йорке почти за 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Пентхаус располагается в 30-этажном здании Quay Tower и занимает площадь более 565 квадратных метров.

"Из окон открывается панорамный вид на город. Внутри пять спален, гостиная, шесть ванных комнат и кухня", – отмечается в сообщении.

В здании Quay Tower Зендея приобрела жилье в 2020 году почти за 5 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Германии компания Zeitsprung Pictures снимет ремейк популярного американского сериала "Эйфория". Над ремейком будут работать сценаристы Йонас Линдт и Паулина Лоренц, которые создавали сериал "СКАМ Германия".



The City: "Эйфория"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!