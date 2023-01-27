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Пентхаус по соседству с актрисой Зендеей выставили на продажу в Нью-Йорке
Фото: ТАСС/EPA/VICKIE FLORES
Пентхаус по соседству с актрисой Зендеей выставили на продажу в Нью-Йорке почти за 18 миллиардов долларов. Об этом сообщает New York Post.
Пентхаус располагается в 30-этажном здании Quay Tower и занимает площадь более 565 квадратных метров.
"Из окон открывается панорамный вид на город. Внутри пять спален, гостиная, шесть ванных комнат и кухня", – отмечается в сообщении.
В здании Quay Tower Зендея приобрела жилье в 2020 году почти за 5 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что в Германии компания Zeitsprung Pictures снимет ремейк популярного американского сериала "Эйфория". Над ремейком будут работать сценаристы Йонас Линдт и Паулина Лоренц, которые создавали сериал "СКАМ Германия".
The City: "Эйфория"
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