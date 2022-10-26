Картину Гитлера уничтожили во время шоу на Channel 4 по требованию зрителей – СМИ

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Картину Адольфа Гитлера, которая была приобретена британским каналом Channel 4 для шоу, уничтожили во время его проведения по просьбе зрителей. Об этом сообщает The Independent.

Издание опубликовало видео, на котором ведущий шоу Джимми Карр опускает картину в установку с бензопилами.

Задумка шоу заключается в принятии решения зрителями о том, должен ли ведущий уничтожить картины скандальных художников. Главный вопрос программы состоит в том, может ли произведение искусства быть отделено от его автора. В случае отрицательного ответа зрителей ведущий уничтожает картины.

В рамках съемок последнего сезона телеканал приобрел произведения искусства нескольких известных личностей: художника Пабло Пикасо, скульптора Эрика Гилла, экс-ведущего BBC Рольфа Харриса и других.

До этого картина нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона подверглась акту вандализма со стороны экоактивистов. Стоимость произведения искусства оценивалась в 73 миллиона фунтов стерлингов.

Позже в учреждении рассказали о состоянии полотна. Там уточнили, что картина не пострадала, однако рама полотна была немного повреждена.

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