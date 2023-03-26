Немецкий курорт Баден-Баден оказался на грани краха без россиян – СМИ

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Немецкий город Баден-Баден столкнулся с серьезными трудностями на фоне отсутствия туристов из России. Об этом сообщает газета Schwaebische Zeitung.

Заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина заявила, что курортный город столкнулся с крахом без российских туристов. В издании отмечают, что в городе нет ничего похожего на то, что было раньше.

"Все кончено. Русские больше не приедут", – заявила Юшина.

Отсутствие русских туристов стало поворотным моментом для Баден-Бадена, пишет газета. В материале уточняется, что большинство россиян продали свою недвижимость в городе, а в местном аэропорту были конфискованы несколько самолетов.

Ранее сообщалось, что чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия из-за оттока российских туристов. Мэр города заявила, что без новой клиентуры спа-индустрия "полностью умрет".



"Актуальный репортаж": в Карловых Варах не исключили закрытия курорта из-за оттока россиян

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