25 ноября, 12:58В мире
Жителей Киева призвали не выходить на улицу из-за ухудшения воздуха
Фото: 123RF/ruslanlytvyn
Киевская городская военная администрация (КГВА) призвала жителей города не выходить на улицу из-за смога и тумана. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал администрации.
Власти уведомили жителей Киева, что в двух районах выявлено превышение концентрации взвешенных частиц (пыли). В связи с этим администрация попросила граждан закрыть окна и пить больше воды. Из-за чего сформировался смог, не сообщается.
Ранее Киев на некоторое время занял первое место в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Город был выше лидеров антирейтинга – Каира, Джакарты и Лахора.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве оценивался как "вредный" при индексе качества воздуха в диапазоне от 175 до 185. При этом со значения 201 начинается показатель "очень вредно". В это же время Москва находилась на 114-м месте, ее показатель составил 17 со значением "хорошо".
"Актуальный репортаж": концентрация вредных веществ в столичном воздухе снизилась на 20%