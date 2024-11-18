В Дели закрыли школы и ограничили движение транспорта из-за смога

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Власти Дели решили закрыть школы, приостановить строительные работы и ограничить въезд грузовиков в город из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает Associated Press.

В город смогут въезжать только грузовики, которые перевозят жизненно необходимую продукцию. Из-за высокого содержания в воздухе вредных частиц власти Дели призвали оставаться дома детей, пожилых людей и людей с хроническими респираторными заболеваниями. Также авиакомпании сообщили о задержке рейсов в связи с плохой видимостью.

В ряде районов Дели уровень загрязнения воздуха превышает допустимую норму более чем в 50 раз. Жители пожаловались на головную боль и сухой кашель.

Ранее СМИ назвали сточные воды с отходами новой политической проблемой Европы, поскольку они стекают в реки и озера континента, вызывают болезни у людей и наносят вред природе. Речь идет не только о загрязнении Сены и Темзы.

Так, как сообщили СМИ, многие европейские города обладают многовековой инфраструктурой, которую не обновили для очищения большого количества отходов домохозяйств и производств. В частности, широкое общественное возмущение вызвали разливы сточных вод в Великобритании.

