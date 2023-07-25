Полиция приостановила демонтаж логотипа Twitter со стены штаб-квартиры компании – СМИ

Фото: sfchronicle.com

Полиция приостановила демонтаж логотипа Twitter из-за смены названия компании на X со стены штаб-квартиры компании в Сан-Франциско. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

Служба управления зданием позвонила в полицию и сообщила, что не была уведомлена о смене логотипа на здании, поэтому работы приостановили, рассказали в местной полиции.

По информации газеты, между работником, который занимался монтажом, и правоохранителями возникло недопонимание, он успел снять большинство букв названия с одной стороны постройки. Согласно снимкам, опубликованным в Сети, сохранились две последние буквы Twitter. Логотип на другой стороне не изменился.

Отмечается, что местный департамент по надзору за строительными работами уточнил у градостроительной службы, должна ли компания получать разрешение на изменение букв в уже существующем знаке. Так, по информации представителя ведомства, демонтаж всего знака или его перемещение требуют данного разрешения.

В воскресенье, 24 июля, владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменение логотипа соцсети с голубой птицы на букву X на черном фоне. Ребрендинг платформы микроблогов состоялся 25 июля, изменилось в том числе ее название.

Маск уточнил, что посты в обновленной соцсети будут называться не "твитaми", а "иксaми". Он добавил, что предыдущее название платформы было уместно, когда пользователи публиковали короткие сообщения. Теперь же, по его словам, можно публиковать многочасовые ролики.

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