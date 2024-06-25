Власти Сингапура решили отлавливать голубей и умерщвлять их углекислым газом

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Власти Сингапура объявили о старте пилотного проекта, направленного на уменьшение популяции голубей. Птиц будут отлавливать и умерщвлять углекислым газом, сообщает издание CNA News.

Представители городского совета, а также Совета национальных парков (NParks), Национального агентства окружающей среды (NEA) и Сингапурского продовольственного агентства (SFA) заявили, что реализация плана по контролю за популяцией голубей начнется в трех округах Сингапура, где наблюдается наиболее высокая концентрация птиц, – Анг Мо Кио, Бишан-Тоа Пайо и Танджонг Пагар.

Проект рассчитан на шесть месяцев. В него будут включены как работы по отлову и дальнейшему умерщвлению птиц, так и действия, направленные на уменьшение количества источников их пищи.

"Это уменьшит их численность и предотвратит экспоненциальный рост популяции, особенно в ближайшей перспективе", – говорится в заявлении властей города.

Отловом голубей будут заниматься нанятые городскими советами подрядчики. Кроме того, власти обеспечат своевременный вывоз пищевых отходов.

Результаты исследования NParks, которое было проведено в 2021 году, показали, что на фоне пандемии COVID-19 число этих птиц на торговых улицах немного снизилось в результате введенных ограничений на прием пищи в кафе и ресторанах. Ученые также обратили внимание, что сизые голуби оказались вынуждены проводить больше времени в поиске пищи и стали меньше отдыхать, что оказало влияние на их репродуктивную способность.

Ранее сообщалось, что жителям многоквартирных домов в Сингапуре вновь разрешат держать котов. Соответствующий запрет действовал в городе-государстве на протяжении 35 лет.

Новые правила начнут действовать в сентябре 2024 года и будут распространяться на владельцев квартир в домах, находящихся под управлением совета по жилищному строительству и развитию.

