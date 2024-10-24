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24 октября, 11:00

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ABC News: старейшая женщина США умерла в возрасте 115 лет

Старейшая женщина США умерла в возрасте 115 лет

Фото: x.com/JamesKumenda

Старейшая женщина Соединенных Штатов Элизабет Фрэнсис умерла в возрасте 115 лет, передает RT со ссылкой на телеканал ABC News.

"Она любила Господа. Ее вера была невероятно сильной", – поделилась 69-летняя правнучка покойной Этель Харрисон.

Она добавила, что ее прабабушка ушла из жизни 22 октября в окружении своей семьи. Между тем, по информации базы мировых долгожителей LongeviQuest, Фрэнсис была третьим старейшим человеком в мире.

Ранее в Испании скончалась в возрасте 117 лет старейшая женщина в мире Мария Браньяс Морера. Ее близкие уточнили, что женщина умерла, как хотела, – во сне и безболезненно. Возраст долгожительницы подтвердили сотрудники американской группы геронтологических исследований и организации LongeviQuest.

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