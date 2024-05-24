NDTV: в США мать оштрафовали на 88 тысяч долларов из-за моллюсков

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Матери детей, которые собирали на пляже моллюсков, выписали штраф на сумму в размере 88 тысяч долларов. Об этом сообщает NDTV.

По информации издания, Шарлотта Расс из Калифорнии вместе со своими детьми отдыхала на пляже. Дети решили собрать моллюсков, однако спустя время к женщине подошел полицейский и выписал штраф. Оказалось, что заниматься сбором моллюсков можно лишь при наличии специальной лицензии.

"Причина, по которой у нас есть эти правила, заключается в том, чтобы позволить моллюскам вырасти достаточно, чтобы они могли нереститься и производить потомство каждый год", – заявил лейтенант Мэтью Гил из департамента рыбы и дикой природы.

Ранее опасного ядовитого морского моллюска нашли в районе пляжа Карон на таиландском острове Пхукет. Моллюск Glaucus Atlanticus составляет около 25–30 сантиметров в длину, внешне он похож на ярко-синего дракона.

Они не вырабатывают яд, однако питаются физалиями и ядовитыми медузообразными колониями микроорганизмов, поэтому их организм сохраняет яд, который предназначается для самозащиты. Яд португальского кораблика, который присутствует в моллюске, может спровоцировать у человека ожоги, паралич и смерть.