Палата представителей США одобрила проект бюджета на 2023 год

Фото: depositphotos/etienjones

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила проект бюджета страны на 2023 год на сумму почти 1,7 триллиона долларов. Об этом сообщает телеканал C-SPAN со ссылкой на результаты голосования.

Ранее бюджет одобрил сенат, а теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

В проект включены 858 миллиардов долларов на оборонные нужды Америки и 45 миллиардов – на помощь Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Ранее представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер рассказал, что Вашингтон планирует обучать до 500 украинских военных ежемесячно. По его словам, Америка расширит подготовку ВСУ и включит туда совместные маневры и ведение общевойскового боя.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!