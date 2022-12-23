Китай выпустит набор памятных монет к наступающему году Кролика

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Центральный банк Китая объявил о выпуске памятных монет в честь предстоящего года Черного Водяного Кролика. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В набор входят монеты из золота, серебра и медного сплава. На лицевой стороне золотых и серебряных монет изображен государственный герб Китая, название страны и год выпуска. На обратной – иероглиф, обозначающий счастье, и традиционный китайский танец льва. На лицевой стороне монеты из медного сплава можно увидеть ее номинал, на обратной – изображения кролика, бумажного фонаря и ветви османтуса душистого.

Всего в выпуск поступит 100 тысяч золотых монет номиналом 10 юаней, 1,5 миллиона серебряных монет номиналом 3 юаня и 120 миллионов медных монет номиналом 10 юаней.

Ранее банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Великобритании Карла III. Портрет короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Его нанесут на лицевую сторону банкнот в виде камеи в прозрачном защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена.

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