ЦБ РФ выпустит памятную монету к 100-летию образования контрразведывательных подразделений

Фото: официальный сайт Банка России

Банк России 6 декабря выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования в составе отечественных органов безопасности контрразведывательных подразделений". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", а также номинал монеты, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора. Рядом присутствует обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты изображено главное здание ФСБ на Лубянской площади, над которым расположено выполненное в цвете изображение эмблемы Службы контрразведки ФСБ на матовом поле.

Монета выполнена из серебра 925-й пробы, имеет диаметр 39 миллиметров. Изготовлена качеством "пруф", тираж – 3 тысячи штук.

Ранее Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет "Веселая карусель № 1" серии "Российская (советская) мультипликация". На каждой из них изображен главный герой мультфильма "Антошка", который был показан в первом выпуске киноальманаха "Веселая карусель" в 1969 году. Тираж составил 7 тысяч штук.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!