ЦБ выпустил новую памятную монету, посвященную мультфильму "Антошка"

Фото: YouTube.com/"Банк России"

Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет "Веселая карусель № 1" серии "Российская (советская) мультипликация", сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ выпустит:



серебряную монету номиналом 3 рубля;

монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей;

монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

На каждой из них изображен главный герой мультфильма "Антошка", который был показан в первом выпуске киноальманаха "Веселая карусель" в 1969 году. Это была первая работа Леонида Носырева как режиссера. Главным героем стал "рыжий-конопатый" мальчик из песни поэта Юрия Энтина и композитора Владимира Шаинского.

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет на аверсе рельефное изображение Государственного герба РФ, а реверсе – цветное изображение сцены из журнала "Веселая карусель № 1". Тираж составил 7 тысяч штук.

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей будут иметь на лицевой стороне рельефное изображение российского герба, а на оборотной стороне одной монеты будет просто рельефное изображение сцены из "Веселой карусели № 1", а второй – цветной. Тираж – 850 тысяч и 150 тысяч штук соответственно.

Регулятор также напомнил, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа в России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.



Ранее ЦБ объявил о выпуске памятной серебряной монеты с изображением Конька Горбунка номиналом 3 рубля. Тираж монеты составил 5 тысяч штук. На лицевой стороне монеты нанесено рельефное изображение государственного герба России, надписи "Российская Федерация" и "Банк России", а также указаны дата и номинал.

На оборотной стороне изображены летящие над сказочным городом Конек Горбунок с Иваном, держащим в руке Жар-птицу. Изображения также являются рельефными.

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