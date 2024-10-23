Daily Mail: пожилой житель Италии вышел из комы и заявил, что ему 24 года

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В Италии 63-летний Лучано Д’Адамо вышел из комы и заявил, что ему 24 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечается в материале, мужчина попал под колеса автомобиля 2019 году. Однако, когда он пришел в себя, то последним воспоминанием назвал события 1980 года в Риме. Тогда, по словам итальянца, он вышел из дома и получил сильный удар.

Сейчас Лучано не узнает свою супругу и взрослого сына. Также он заново знакомится с современными технологиями.

"Я до сих пор помню изумление, которое испытал во время поездки на машине. На экране навигатора была карта Рима, и вдруг голос сказал: "Через 100 метров поверните направо", – сказал Лучано.

Ранее потерявший память россиянин Сергей Очигава прилетел в США без паспорта, визы и авиабилета. Российский гражданин был задержан на пункте паспортного контроля аэропорта в Лос-Анджелесе. Он не смог предъявить паспорт и визу, а также заявил, что не помнит, каким образом оказался на борту самолета.

Представители авиаперевозчика рассказали, что Очигава летел их рейсом, при этом он не предъявил посадочного талона и менял кресла, пока не нашел незанятое место.