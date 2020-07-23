Трамп готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от COVID-19

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Дональд Трамп готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Об этом заявил сам американский лидер, отвечая на вопрос журналистов, рискнул ли бы он привиться от COVID-19 одним из первых.

Трамп также не исключил, что его назовут эгоистом, пожелавшим первым получись вакцину, другие же восхитятся им, подчеркнув, что это смелый поступок.

"Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут", – заключил глава Белого дома.

Президент США несколько раз в день проходит тестирование на коронавирус, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Она отметила, что глава государства является самым тестируемым человеком в стране.

12 июля президента США впервые заметили в медицинской маске. Он явился со средством индивидуальной защиты в госпиталь с ранеными военнослужащими, расположенный в пригороде Вашингтона.

Ранее Трамп направил конгрессу уведомление о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского сенатора-демократа Роберта Менедеса, такое решение отразится негативными последствиями на защищенности и здоровье нации.