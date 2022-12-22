Болгарский посол заявил, что авиакомпания Lufthansa назвала Болгарию "частью России"

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Немецкая авиакомпания Lufthansa назвала Болгарию "частью Российской Федерации", заявил болгарский посол в США Георгий Панайотов.

Дипломат пожаловался журналистам, что авиакомпания отказалась предоставить сопровождающего для его 12-летнего сына, который полетел в Софию через Франкфурт.

По словам Панайотова, он внес оплату за услуги сопровождения в аэропорту Франкфурта и получил подтверждение от Lufthansa, однако в день вылета авиакомпания отменила данную услугу в одностороннем порядке.

"Причина, приведенная Lufthansa: Болгария – часть Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы", – приводит слова посла РИА Новости.

По данным болгарских СМИ, позже дипломат сообщил журналистам, что экипаж немецкой авиакомпании помог его сыну добраться до самолета. Панайотов также добавил, что не собирается требовать объяснений от Lufthansa.

Ранее сообщалось, что самолет канцлера Германии Олафа Шольца, возвращаясь из Японии, пересек Северный полюс, чтобы облететь российское пространство. Борту пришлось проделать путь в 12,3 тысячи километров, а сам перелет занял 13,5 часов.

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