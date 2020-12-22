Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

12:17
Фото: АР/Mark Ralston/Pool Photo
Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали на Антарктиде, сообщает "Газета.ру".
Заражение COVID-19 обнаружили на чилийской научной станции Bernardo O'Higgins Riquelme. Там зафиксировали 36 случаев коронавирусной инфекции.
Из заразившихся 26 – представители вооруженных сил Чили, остальные 10 – работники компании-подрядчика, которая проводила плановые работы на базе. Отмечается, что всех заболевших COVID-19 эвакуировали со станции после проявления симптомов.
Сообщается, что коронавирус на базе мог появиться из-за посещения ее судном Sargento Aldea. Оно базировалась на станции с 27 ноября по 10 декабря. 17 декабря на корабле объявили профилактический карантин после обнаружения трех случаев коронавируса.
Всего в мире, по данным от 22 декабря, COVID-19 заразились 75,7 миллиона человек. Более 1,7 миллиона пациентов с коронавирусом скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией. Свыше 43,6 миллиона человек выздоровели в результате прохождения курса лечения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: