Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Фото: АР/Mark Ralston/Pool Photo

Первые случаи заболевания коронавирусом зафиксировали на Антарктиде, сообщает "Газета.ру".

Заражение COVID-19 обнаружили на чилийской научной станции Bernardo O'Higgins Riquelme. Там зафиксировали 36 случаев коронавирусной инфекции.

Из заразившихся 26 – представители вооруженных сил Чили, остальные 10 – работники компании-подрядчика, которая проводила плановые работы на базе. Отмечается, что всех заболевших COVID-19 эвакуировали со станции после проявления симптомов.

Сообщается, что коронавирус на базе мог появиться из-за посещения ее судном Sargento Aldea. Оно базировалась на станции с 27 ноября по 10 декабря. 17 декабря на корабле объявили профилактический карантин после обнаружения трех случаев коронавируса.

Всего в мире, по данным от 22 декабря, COVID-19 заразились 75,7 миллиона человек. Более 1,7 миллиона пациентов с коронавирусом скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией. Свыше 43,6 миллиона человек выздоровели в результате прохождения курса лечения.