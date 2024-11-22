SCMP: в Китае мужчина аннулировал брак, потому что жена скрыла от него удаление матки

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В Китае мужчина аннулировал брак с супругой из-за того, что она скрыла от него операцию по удалению матки и шизофрению, сообщает SCMP.

В сентябре 2023 года в провинции Хэнань мужчина познакомился с женщиной, которая была старше его на семь лет. Разница в возрасте не стала препятствием для отношений, и уже в октябре пара решила связать себя узами брака. Мужчина заплатил за невесту выкуп в размере 10 тысяч юаней, а в день свадьбы подарил ей еще 40 тысяч.

Свадьба прошла через месяц, но вскоре супруг начал замечать в поведении жены нечто необычное. Как оказалось, еще до брака у женщины диагностировали шизофрению. Кроме того, он узнал, что жена и ее родственники скрывали от него информацию о том, что она перенесла операцию по удалению матки.

После этого китаец обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Суд удовлетворил требования истца, а пользователи китайских соцсетей поддержали его позицию.

Ранее японец Го Кита 15 лет ел рамен и орехи на завтрак, куриное филе на обед и жареную свинину с зеленой фасолью на ужин, потому что в 23 года понял, что устал от необходимости ежедневно принимать решения.

Кита регулярно принимал пищевые добавки, из которых получал недостающие питательные вещества. Кроме того, японец надевал одну и ту же одежду: рубашки и брюки одного стиля. Все свои повседневные дела он выполнял в соответствии с четким графиком.