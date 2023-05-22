Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у здания

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Пентагон не подтвердил сообщения о взрыве у своего здания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До этого в социальной сети Twitter и телеграм-каналах появилась информация о взрыве рядом со зданием американского оборонного ведомства.

20 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о взрывах в районе аэродрома. Он отметил, что в это время в городе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ.

Также украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Харькове. Глава областной военной администрации Олег Синегубов обратился к местным жителям с просьбой не игнорировать предупреждение спуститься в убежища.