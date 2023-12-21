Двое военных погибли из-за атаки БПЛА со стороны террористов в Сирии

Фото: ТАСС/YAHYA NEMAH/EPA

Двое сирийских военных погибли, трое ранены в результате атаки беспилотника со стороны террористов в Сирии, сообщает РИА Новости.

Нападение произошло в провинции Идлиб. Террористы запустили БПЛА самолетного типа со стороны населенного пункта Кансафра по позициям правительственных сил в населенном пункте Хазарин.

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить рассказал, что за прошедшие сутки запрещенные в РФ террористические группировки Джебхат ан-Нусра и Исламская партия Туркестана совершили пять обстрелов: в Идлибе – три, в Латакии и Алеппо – по одному.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C коалиции.

Ранее семь сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса на мине в Пальмире. Инцидент произошел на шоссе в 240 километрах от Дамаска. Мина была установлена на обочине дороги и приведена в действие дистанционно.

Виновными в произошедшем являются члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая орудует в районе.