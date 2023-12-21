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21 декабря, 11:29

Происшествия

Семь сирийских военных погибли при подрыве автобуса в Пальмире – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/AHMED MARDNLI

Семь сирийских военнослужащих погибли при подрыве автобуса на мине в Пальмире. Об этом сообщает Sham FM.

Инцидент произошел на шоссе в 240 километрах от Дамаска. Мина была установлена на обочине дороги и приведена в действие дистанционно.

По версии радиостанции, виновными в произошедшем являются члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), которая орудует в районе.

До этого сообщалось, что исламское сопротивление Ирака, в которое входят шиитские вооруженные группировки, обстреляло американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии. В сторону объекта запустили ракету, которая в результате удара полностью его поразила.

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