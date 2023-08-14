Напавший на мечеть в Иране оказался гражданином Таджикистана

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Мужчина, который является подозреваемым в нападении на иранскую мечеть Шах-Черах в городе Шираз, оказался гражданином Таджикистана, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу управления юстиции провинции Фарс Сейед Казема Мусави.

На предварительном следствии злоумышленник представился как Рехматулла Норозов. По его же словам, он является гражданином Таджикистана.

Нападение на мечеть Шах-Черах в городе Шираз в Иране произошло в воскресенье, 13 августа. Один из посетителей сооружения открыл огонь после того, как столкнулся с охраной у входа.

Ответственность за теракт взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация). Нападавших было двое. Они попали на территорию мавзолея Шах-Черах, после чего начали стрелять по служителям. Одного из них убили правоохранители.

В результате атаки в иранском городе Шираз один человек погиб, восемь получили травмы.