Британских парламентариев обязали указать пол их родителей – СМИ

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Всех сотрудников парламента Великобритании обязали указать в анкете пол их родителей, сообщает газета Daily Mail.

Нововведение вызвало недоумение у работников Вестминстера. Помимо женского и мужского пола, появился вариант "иное".

"Какой смысл в таком вопросе? Есть только один возможный ответ, и в любом случае зачем им нужно знать и какое им дело, если это изменилось? Это абсурдно", – прокомментировал сообщение один из сотрудников парламента.

Это не первая такая инициатива, которая затрагивает британских депутатов. Ранее на сайте парламента Британии появилась возможность поиска парламентария, согласно его гендерной, в том числе и небинарной, идентичности.

Ранее трансгендера Сэма Бринтона, занимавшего пост в отделе по утилизации отработавшего топлива и отходов в Управлении ядерной энергии Минэнерго США, уволили. Причиной стала совершенная им кража чужого багажа в аэропорту. Представитель управления подтвердил, что Бринтон больше не занимает указанную должность, однако комментировать дальнейшие кадровые вопросы не стал.

Бринтон попал на камеры наблюдения, когда похищал чужой чемодан в международном аэропорту Миннеаполиса. Ущерб от кражи составил более двух тысяч долларов. Позже выяснилось, что первый трансгендер в администрации президента США до этого украл чужой багаж в Лас-Вегасе.

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