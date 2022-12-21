Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Фото: AP/Felipe Dana

Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Минцифры страны.

При этом тревога в разных районах страны была объявлена практически одновременно – около 12:20 (13:20 по московскому времени).

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что некорректно говорить о сроках окончания спецоперации на Украине. По ее словам, цели и задачи СВО определены, поэтому операция завершится по их достижении. Спецоперация была единственной возможной мерой защиты безопасности России.



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