14:12В мире
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: AP/Felipe Dana
Воздушную тревогу объявили на территории всей Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Минцифры страны.
При этом тревога в разных районах страны была объявлена практически одновременно – около 12:20 (13:20 по московскому времени).
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что некорректно говорить о сроках окончания спецоперации на Украине. По ее словам, цели и задачи СВО определены, поэтому операция завершится по их достижении. Спецоперация была единственной возможной мерой защиты безопасности России.
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