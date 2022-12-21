Ведущий Fox News назвал миграционный кризис у южной границы вторжением в США

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Кризис на южной границе Соединенных Штатов превратился в катастрофу и угрожает безопасности страны, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Это вторжение в нашу страну, у нас больше нет границы. <...> США оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран", – заявил он.

По его данным, за последний год количество нелегальных мигрантов в приграничном городе Эль-Пасо выросло на 280%. Это, по словам журналиста, привело к росту преступности, а некогда процветающий город выглядит так, будто находится "в состоянии войны".

Карлсон также сообщил, что мэр Эль-Пасо Оскар Лизер из-за наплыва нелегалов объявил чрезвычайной положение.

В октябре мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввел режим чрезвычайной ситуации в городе из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. По его данным, на тот момент в город прибыли уже 17 тысяч беженцев, большая часть из которых – бывшие жители Южной Америки.



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