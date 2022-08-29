Журналист перечислил пять признаков неминуемого скорого краха США

21:18
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Политика открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, высмеивающие американские ценности элиты, "поддержка варваров под боком", а также демографические проблемы являются признаками скорого разложения Соединенных Штатов, сообщает издание The Washington Times.
"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", – отметил обозреватель издания Дон Федер.
По словам журналиста, количество прибывших в США мигрантов в 2022 году вдвое превысило показатели аналогичного периода прошлого года и составило свыше двух миллионов человек.
Кроме того, в Штатах процветает массовое мародерство, когда хулиганы толпами врываются в магазины и грабят их. При этом местная полиция не обращает внимания на мелкие правонарушения, так как гособвинители пойдут навстречу арестованным.
Обозреватель отметил и упадок традиционных американских ценностей, приведя в качестве примера статью в студенческой газете университета Виргинии с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.
Другой проблемой является распространение наркотиков, поставляемых из Китая, добавил журналист. Федер также указал и на спад рождаемости, коэффициент которой упал до самого низкого в истории наблюдений уровня – на одну женщину в США детородного возраста приходится 1,78 ребенка.
Он отметил и увеличение числа бездомных, многие из которых страдают от психических заболеваний или наркозависимости.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу.
По словам эксперта, по многим прогнозам, осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основной источник которого – американская биржа и фондовые рынки.
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