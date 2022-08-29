Журналист перечислил пять признаков неминуемого скорого краха США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Политика открытых дверей для мигрантов, безнаказанность преступников, высмеивающие американские ценности элиты, "поддержка варваров под боком", а также демографические проблемы являются признаками скорого разложения Соединенных Штатов, сообщает издание The Washington Times.

"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", – отметил обозреватель издания Дон Федер.

По словам журналиста, количество прибывших в США мигрантов в 2022 году вдвое превысило показатели аналогичного периода прошлого года и составило свыше двух миллионов человек.

Кроме того, в Штатах процветает массовое мародерство, когда хулиганы толпами врываются в магазины и грабят их. При этом местная полиция не обращает внимания на мелкие правонарушения, так как гособвинители пойдут навстречу арестованным.

Обозреватель отметил и упадок традиционных американских ценностей, приведя в качестве примера статью в студенческой газете университета Виргинии с требованием убрать имя Томаса Джефферсона из названия основанной им школы.

Другой проблемой является распространение наркотиков, поставляемых из Китая, добавил журналист. Федер также указал и на спад рождаемости, коэффициент которой упал до самого низкого в истории наблюдений уровня – на одну женщину в США детородного возраста приходится 1,78 ребенка.

Он отметил и увеличение числа бездомных, многие из которых страдают от психических заболеваний или наркозависимости.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу.

По словам эксперта, по многим прогнозам, осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основной источник которого – американская биржа и фондовые рынки.