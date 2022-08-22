В США заявили о новой угрозе "страшнее России"

Фото: ТАСС/MCSN Raymond Maddocks/Zuma
Флот США столкнулся новой проблемой, которая может оказать страшнее России или Китая, – ржавчиной, сообщает издание The Washington Times.
"Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию – "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом – ржавчиной. <…> Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну", – отметил обозреватель Майк Гленн.
По его словам, ржавый корабль проще заметить в море. Кроме того, ржавчина влияет на имидж вооруженных сил и наносит вред морскому судну.
В свою очередь, капитан ВМС в отставке Карл Шустер подчеркнул, что прочность корабля уменьшается на треть из-за ржавчины.
Эксперты обвинили в данной проблеме экоактивистов, выступающих против методов профилактики ржавчины, угрожающих окружающей среде. Также из-за введенных во время пандемии ограничений ряд кораблей в течение длительного периода не заходил в порты на ремонт.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра, академик Радий Илькаев заявил, что кораблям Военно-морского флота России должно быть возвращено тактическое ядерное оружие.
По его мнению, данный вопрос должен быть обсужден в Совете безопасности РФ. Он также напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с Соединенными Штатами.
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