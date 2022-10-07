Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за наплыва нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Адамс заявил, что выпустил исполнительный указ, обязывающий агентства координировать силы для формирования центров гуманитарной помощи.

Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что в город прибыли уже 17 тысяч беженцев, большая часть из которых – бывшие жители Южной Америки. Временные убежища в городе были предоставлены 61 тысяче человек.

"Мы ожидаем потратить не менее одного миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис", – сообщил Адамс.

Местные власти считают, что количество мигрантов в Нью-Йорке в ближайший год составит более 100 тысяч человек.

Ранее на Аляске задержали двух россиян, которые пытались попасть в США через остров Святого Лаврентия.

Уточнялось, что беженцы прибыли с Чукотки. Заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель, прокомментировал ситуацию, сообщив, что ему не удалось выяснить информацию об обстоятельствах произошедшего.

Информация о том, требуется ли россиянам убежище, и могут ли его предоставить на Аляске также остается неизвестной.

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