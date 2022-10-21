Россиян, задержанных в Норвегии за съемку с дронов, отпустили из-под ареста

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Полиция Норвегии отпустила из-под ареста четырех россиян, задержанных за съемку объектов с дронов в провинции Нурланн на севере страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежских правоохранителей.

"Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские не обнаружили в отснятых россиянами материалах ничего криминального. Также проверка подтвердила, что задержанные являются простыми туристами. Тем не менее их адвокаты пока не знают, сняты ли с их подзащитных обвинения.

Ранее норвежские правоохранители задержали сына экс-главы РЖД Андрея Якунина за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки.

С начала спецоперации РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в стране.

За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников.

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