Королевская почта Уэльса доставила отправленную 121 год назад открытку

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Почтальон доставил в Уэльсе открытку, которую отправили 3 августа 1903 года, то есть 121 год назад. Об этом сообщает газета Wales Online.

Открытка была доставлена по адресу строительного общества в Суонси. На ней изображена марка с королем Эдуардом VII, правившим с 1901 по 1910 год. В самой открытке рассказывается о повседневных делах отправителя, который также сообщил о своем общем благополучии.

"Она появилась совершенно неожиданно в пятницу. <...> Адрес верный, мы все еще находимся в 11-м (и 12-м) доме по Крэдок-стрит", – передает издание слова сотрудника компании Генри Дарби.

Получить открытку должна была некая Лидия Дэвис. Члены строительного общества разместили в соцсетях публикацию в надежде, что кто-то из родственников женщины объявится. При этом представитель Королевской почты заявил, что кто-то недавно вновь отправил эту открытку и она не была утеряна 121 год назад.

Ранее столичный Главархив и центры московского долголетия начали новый этап проекта, приуроченный к Году семьи, согласно которому его участники смогут сдать на вечное хранение в архив воспоминания о том, как они проводили праздники, отмечали значимые даты, какие городские мероприятия посещали, и о других важных событиях в жизни.

Также весь год работники архивного ведомства будут проводить занятия с участниками клуба, а по результатам работы будет выпущен сборник, в котором отразятся жизни московских семей. Столичный Главархив будет принимать не только тексты, но и фотографии, стихи, песни, открытки, письма, предметы и вырезки из газет.

